Continental PK Aktie: Ein wahrer Champion!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Continental liegt derzeit bei 12,51 und damit 37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 19 für Automatische Komponenten. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und erhält deshalb eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Continental wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktivität im Netz erhöht ist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum jedoch fast unverändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Continental in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

In Bezug auf Dividenden zahlt Continental derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Automatische Komponenten. Mit einer Differenz von 1,39 Prozentpunkten (2,41 % gegenüber 3,8 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Im Branchenvergleich hat Continental in den letzten 12 Monaten eine Performance von 34,7 Prozent erzielt. Ähnliche Aktien aus der Branche "Automatische Komponenten" sind im Durchschnitt um 4,57 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Continental im Branchenvergleich eine Outperformance von +30,13 Prozent aufweist. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hat Continental mit einer Rendite von 6,25 Prozent im letzten Jahr 28,44 Prozent über dem Durchschnittswert gelegen. Die Überperformance in beiden Bereichen führt somit zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.