Continental: Kursziel von 76,50 EUR liegt im Bereich des Möglichen

Die Continental-Aktie wird nach Ansicht der Analysten am Markt derzeit nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kurspotenzial liegt bei +5,58% vom aktuellen Kurs entfernt.

• Am 28.07.2023 hat die Continental Aktie einen Verlust von -1,04% hinnehmen müssen

• Das durchschnittliche Kursziel lautet auf 76,50 EUR

• Dem Guru-Rating wurde nun ein Wert von 2,81 zugeschrieben

Gestern verzeichnete Continental an den Finanzmärkten einen Rückgang von -1,04%. Damit ergibt sich für die letzten fünf Handelstage – also eine gesamte Handelswoche – ein Verlust von -2,08%. Der Markt scheint in dieser Hinsicht pessimistisch zu sein.

Ob Analysten in den Bankhäusern diese Entwicklung vorhergesehen haben? Die Stimmung ist jedenfalls sehr eindeutig.

Im Moment beträgt das durchschnittliche Kursziel für Continental 76,50 EUR. Die Bankanalysten sind...