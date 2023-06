Continental: Kursziel von 76,50 EUR - ein Anstieg von +21,24%

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Am gestrigen Tag hat die Continental-Aktie am Finanzmarkt eine positive Entwicklung hingelegt. Die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage weisen jedoch auf eine eher pessimistische Stimmung hin. Trotzdem sind Bankanalysten im Durchschnitt der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel bei 76,50 EUR liegt – ein Potential für Investoren von +21,24%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung angesichts des schwachen Trends in den letzten Tagen.

• Continental legte am 01.06.2023 um +1,35% zu

• Das wahre Kursziel beträgt 76,50 EUR

• Guru-Rating nun bei 2,81 nach zuvor ebenfalls 2,81

Konkret gibt es aktuell nur einen einzigen starken Kaufempfehlungen unter den insgesamt 27 Analysteneinschätzungen für die Aktie. Zwei Experten empfehlen “Kauf” und weitere siebzehn bewerten sie mit “Halten”. Fünf Analysten...