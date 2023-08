Continental: Kursziel von 76,50 EUR – Analysten bleiben optimistisch

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Die gestrige Entwicklung am Finanzmarkt zeigt bei Continental eine Kursentwicklung von -0,21%, was in den vergangenen fünf Handelstagen einer vollständigen Handelswoche auf einen Gesamtrückgang von -0,73% hinausläuft. Trotz dessen sehen einige Bankanalysten das wahre Potenzial der Aktie und schätzen ein mittelfristiges Kursziel von 76,50 EUR (+12,67%) ein.

Konkret sprechen sich zwei Analysten sogar für einen Kauf aus und fünf bewerten die Continental-Aktie als “Kauf”. Eine neutrale Bewertung erhalten insgesamt 16 Experten mit dem Prädikat “halten”, während noch immer zwei Analysten die Einschätzung eines Verkaufs vertreten. Der Anteil der Optimisten unter den Analysieren beträgt damit +28%.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,28 (Guru-Rating ALT).