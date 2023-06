Continental: Kursziel von 76,50 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Continental-Aktien werden von Analysten als unterbewertet eingeschätzt. Das wahre Kursziel liegt bei 76,50 EUR, was einem Potenzial von +10,84% gegenüber dem derzeitigen Preis entspricht.

• Continental stieg am 09.06.2023 um +0,17%

• Durchschnittliches Guru-Rating beträgt jetzt 2,81

• Das Kursziel für Continental ist bei 76,50 EUR

Gestern legte Continental an der Börse um +0.17% zu und hat in den letzten fünf Handelstagen insgesamt eine positive Entwicklung von +3.98% erreicht. Die Stimmung am Markt scheint deshalb relativ optimistisch zu sein.

Die durchschnittliche Einschätzung der Bankanalysten bezüglich eines mittelfristigen Kurses für die Aktie ist aktuell bei 76,50 EUR angesiedelt – ein Potential von bis zu +10,84%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Meinung aufgrund des positiven Trends der jüngsten...