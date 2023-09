Continental: Kursziel bei 76,50 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Die Continental Aktie wird von Analysten unterbewertet und weist ein Potenzial von +16,51% auf.

• Am 22.09.2023 sank der Wert der Continental Aktie um -1,29%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 76,50 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert mit einem Wert von 3,28

Gestern verzeichnete die Continental Aktie einen Rückgang am Finanzmarkt um -1,29%. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich jedoch eine neutrale Entwicklung mit einem Plus von +0.09%. Die aktuelle Marktstimmung ist demnach relativ neutral.

Aktuell beläuft sich das mittelfristige Kursziel für die Continental Aktie auf 76,50 EUR laut Durchschnittsbewertungen von Bankanalysten. Sollten diese richtig liegen, hätte dies ein Potenzial von +16.51% zur Folge. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des jüngsten neutralen Trends in der...