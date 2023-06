Continental: Kursziel bei 76,50 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Die Aktie von Continental wird laut Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 76,50 EUR, was Investoren ein beachtliches Potenzial von +6,19% eröffnen würde.

• Continental legte am 14.06.2023 um +2,80% zu

• Der Guru-Rating beträgt nun 2,81 nach vorherigem Wert von 2,81

Gestern verzeichnete Continental einen Anstieg um +2,80%, was in den letzten fünf Handelstagen insgesamt eine Steigerung von +4,56% ergibt. Die Stimmung am Markt ist gegenwärtig relativ optimistisch.

Obwohl einige Analysten die anhaltende Aufwärtsbewegung nicht vorhergesehen hatten und sich uneins über das Potenzial zeigen, sind im Durchschnitt die Bankanalysten der Meinung dass das wahre Kursziel des Unternehmens bei 76,50 EUR liegt – womit sich einiges an Rendite erzielen ließe.

Von den befragten Experten empfehlen aktuell nur...