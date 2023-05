Continental: Kursziel bei 75,48 EUR lässt auf steigende Aktie hoffen

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Die Continental-Aktie wurde von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt daher bei 75,48 EUR – ein Potenzial von +13,61% gegenüber dem aktuellen Preis.

• Am 12.05.2023 stieg die Continental-Aktie um +2,00%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,81

• Bisher sind nur 11% der Analysten pessimistisch

Am vergangenen Handelstag konnte die Continental-Aktie mit einem Plus von +2,00% überzeugen und verzeichnete in den letzten fünf Handelstagen einen Aufwärtstrend von insgesamt +4,37%. Die Marktstimmung ist daher positiv gestimmt.

Obwohl nicht alle Analysten eine solche Entwicklung erwartet haben dürften, sehen sie das aktuelle Kurspotenzial des Automobilzulieferers bei einem Zielkurs von 75,48 EUR im Mittelfristbereich. Laut ihrer Einschätzung könnte sich somit eine Rendite von +13,61% für Investoren...