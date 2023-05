Continental: Kursziel bei 75,48 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Die Continental-Aktie wird laut Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel von Continental liegt bei 75,48 EUR mit einem Potenzial von +13,67%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Meinung angesichts einer schwachen Entwicklung des Unternehmens in den vergangenen fünf Handelstagen.

• Continental steigt um +3,33% am 26.05.2023

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 75,48 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,81

Am gestrigen Handelstag stieg die Aktie von Continental um +3,33%, was auf eine pessimistische Stimmung im Markt hindeutet. Von insgesamt 27 Bankanalysten halten sich nur wenige an die optimistischen Prognosen.

1 Analyst empfiehlt ein starkes Kaufsignal und zwei weitere setzen das Rating auf “Kauf”. Die meisten Experten (17) bewerten die Aktie als “halten” und fünf weitere bevorzugen einen...