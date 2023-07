Continental: Kurspotenzial von 4,48% auf das mittelfristige Kursziel von 76,50 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Die Aktie des Automobilzulieferers Continental verzeichnete am gestrigen Handelstag ein Plus von +0,60%. In den vergangenen fünf Handelstagen erreichte die Aktie ein Wachstum von +1,30%. Der Markt scheint derzeit optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Continental-Aktie beträgt laut durchschnittlicher Einschätzung der Bankanalysten 76,50 EUR. Somit bietet sich aktuell ein Kurspotenzial in Höhe von +4,48%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Von insgesamt 27 Experten empfehlen konkrete Kaufempfehlungen nur drei Analysten und halten damit einen Anteil von +11,11%. Zwei weitere Experten schlagen sogar eine sofortige Verkaufsempfehlung vor.