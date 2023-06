Continental: Kurspotenzial von +10,23% auf 76,50 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Die Aktie von Continental hat sich gestern um +3,00% entwickelt und in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von insgesamt +3,64% erzielt. Die Stimmung am Markt ist demnach relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Continental-Aktie liegt bei 76,50 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +10,23%, wenn die Bankanalysten Recht behalten. Von den insgesamt 25 Analysten empfehlen derzeit nur noch 11 einen Kauf oder halten zumindest eine positive Einschätzung (Anteil der Optimisten: +11,11%). Das Guru-Rating beträgt nun 2,81 nach zuvor ebenfalls 2,81.

Die Continental AG ist ein deutsches Unternehmen aus Hannover und gehört zu den weltweit führenden Automobilzulieferern mit Schwerpunkt auf Reifenproduktion.