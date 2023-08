Continental: Experten sehen Potenzial von 10,07%

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Die Aktie des Automobilzulieferers Continental hat in den vergangenen fünf Handelstagen deutlich an Wert verloren und rutschte gestern um weitere 1,61% ab. Die Stimmung am Markt ist aktuell pessimistisch.

Doch Analysten sind optimistischer gestimmt als der Markt: Sie sehen das Kursziel für die Continental-Aktie bei 76,50 EUR – ein Potenzial von +10,07%. Allerdings teilen nicht alle Bankanalysten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend der letzten Tage.

Dennoch empfehlen zwei Analysten die Aktie als starken Kauf und fünf weitere setzen auf “Kauf”. Eine neutrale Haltung nehmen insgesamt 16 Experten ein und nur zwei raten zum Verkauf. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,28.

Fazit: Obwohl sich der Markt momentan eher skeptisch zeigt, scheinen viele Analysten weiterhin Potential in Continental zu erkennen.