Continental: Experten sehen Kurspotenzial bei 76,50 EUR

In den vergangenen fünf Handelstagen verlor die Continental-Aktie an Wert und legte gestern am Finanzmarkt eine Entwicklung von -0,23% hin. Das bedeutet einen Rückgang von insgesamt -1,07%. Doch laut Bankanalysten ist das wahre Kursziel der Aktie ein mittelfristiger Preis von 76,50 EUR mit einem Kurspotenzial in Höhe von +12,07%.

• Am 06.09.2023 zeigte sich eine kurzfristige negative Entwicklung

• Das mittelfristige Ziel liegt bei 76,50 EUR

• Guru-Rating bleibt bei 3,28

Während zwei Analysten die Aktie als starken Kauf bezeichnen und fünf weitere sie optimistisch einschätzen (Rating “Kauf”), sind sich 16 Experten unschlüssig (Bewertung “halten”). Nur zwei Analysten halten die Aktie für einen Verkauf.

Mit einer positiven Einschätzung durch +28% der Analystengemeinschaft und dem bewährten Trend-Indikator “Guru-Rating” ist es...