Continental: Analysten sehen großes Potenzial - Kursziel bei 76,50 EUR

Die Aktie von Continental konnte in der vergangenen Woche an Wert gewinnen. Gestern gab es zwar einen leichten Rückschlag (-0,52%), jedoch bleibt die Stimmung am Markt optimistisch.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 76,50 EUR gesehen. Dies entspricht einem erwarteten Anstieg um +11,84% gegenüber dem aktuellen Kurswert. Zwei Analysten empfehlen sogar einen Kauf der Aktie und fünf weitere Experten bewerten sie als “Kauf”. Die meisten Analysten (16) halten die Aktie jedoch für neutral und nur zwei sprechen sich für einen Verkauf aus.

Insgesamt zeigen sich also noch immer deutlich mehr Analysten optimistisch als pessimistisch. Das sogenannte Guru-Rating liegt weiterhin bei 3,28.