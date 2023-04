Continental: Analysten sehen Potenzial bei 77,01 €

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Die Aktie von Continental wird laut Experten derzeit unterbewertet.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 77,01 €, was einem Anstiegspotenzial von 18,04% entspricht.

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Continental-Aktie einen Verlust von -0,60%. In den letzten fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse um insgesamt -2.37%. Eine pessimistische Stimmung lässt sich momentan am Finanzmarkt feststellen.

Im Durchschnitt prognostizieren Bankanalysten ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 77.01€ für Continental. Dies würde einem Anstiegspotenzial von 18.04% entsprechen und ein Risiko für Investoren eröffnen.

Der Trendindikator “Guru-Rating” bewegt sich nun...