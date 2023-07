Continental: Analysten sehen Kurspotenzial von 6,75% - Zielkurs bei 76,50 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Continental hat gestern an der Börse eine Kursentwicklung von +0,22% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich damit ein Plus von 2,99%, was auf eine relativ optimistische Stimmung am Markt hinweist. Aber wie sehen die Bankanalysten das?

Das mittelfristige Kursziel für Continental liegt aktuell bei 76,50 EUR. Das bedeutet ein Potenzial von +6,75% im Vergleich zum aktuellen Kursniveau. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung. Während ein Analyst die Aktie als “starken Kauf” ansieht und zwei weitere sie als “Kauf” bewerten (insgesamt also +11,11%), empfehlen 17 Experten sie zu halten und fünf sogar zu verkaufen.

Zusätzlich liegt das Guru-Rating nun bei 2,81 nach vorherigen Wertungen mit demselben Ergebnis.