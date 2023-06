Continental: Analysten sehen Kurspotenzial von +14,42%

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Die Aktie des Autozulieferers Continental hat am gestrigen Tag eine leichte Kursentwicklung von -0,15% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich jedoch ein Plus von +1,73%. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ optimistisch.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel bei 76,50 EUR. Dies entspricht einem positiven Potenzial von +14,42%. Jedoch teilen nicht alle Experten diese Einschätzung. Während 3 Analysten die Aktie als Kauf einstufen und 17 Experten sie halten, sind immer noch 5 Analysten der Meinung, dass Anleger sie verkaufen sollten und sogar 2 weitere empfehlen den sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating wurde auf nunmehr 2,81 nach zuvor ebenfalls 2,81 angehoben. Der Anteil der optimistischen Analysteneinschätzungen beträgt damit insgesamt +11,11%.

Zusammenfassend lässt sich sagen:...