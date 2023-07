Continental: Analysten sehen Kurspotenzial von +13,70% - neues Kursziel bei 76,50 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Continental hat gestern eine negative Kursentwicklung von -1,92% verzeichnet und in den letzten fünf Handelstagen insgesamt -2,86%. Marktexperten deuten dies als relativ pessimistisches Signal. Dennoch sehen Bankanalysten das wahre Potenzial der Aktie weit über dem aktuellen Stand.

Das mittelfristige Kursziel für Continental liegt bei 76,50 EUR und würde Investoren ein erwartetes Plus von +13,70% bringen. Trotz eines schwachen Trends sind sich nicht alle Analysten einig in dieser Einschätzung. So halten derzeit 11,11 % der Experten die Aktie weiterhin für kaufenswert.

Konkret bewertet aktuell nur ein Analyst die Continental-Aktie als starkes Kaufsignal. Zwei weitere setzen auf “Kauf”, während 17 andere sie mit “Halten” bewerten und fünf sogar zum Verkauf raten. Die restlichen beiden Experten schlagen einen sofortigen Verkauf...