Continental: Analysten sehen ein Kurspotenzial von +13,30% - Kursziel bei 76,50 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Die Aktie des Automobilzulieferers Continental wird momentan nach Ansicht von Experten nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 76,50 EUR und damit um +13,30% über dem aktuellen Wert.

• Am 02.10.2023 legte die Continental-Aktie um 0,00% zu

• Das durchschnittliche Guru-Rating beträgt unverändert 3,32

Am gestrigen Handelstag verzeichnete das Unternehmen eine gleichbleibende Entwicklung an der Börse mit einem Plus von 0,00%. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte jedoch ein Wachstum von insgesamt +4,62% verbucht werden – eine positive Tendenz.

Wie haben die Bankanalysten diese Entwicklungen eingeschätzt? Derzeit beläuft sich das mittelfristige Kursziel auf einen Wert von 76,50 EUR. Wenn dieses Ziel erreicht wird, ergibt sich für Investoren eine Rendite von +13,30%. Allerdings teilen nicht alle Experten...