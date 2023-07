Continental: Analysten sehen Kurspotenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Nach einer positiven Kursentwicklung von +0,87% gestern am Finanzmarkt steht die Aktie von Continental nach einer vollständigen Handelswoche bei einem Plus von +5,67%. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ optimistisch. So sind auch Bankanalysten im Durchschnitt der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel bei 76,50 EUR liegt – ein Potenzial von +5,84%.

• Continental: Am 21.07.2023 mit +0,87%

• Das Kursziel von Continental liegt bei 76,50 EUR

• Guru-Rating beträgt nun 2,81 nach zuvor ebenfalls 2,81

Zwar teilen nicht alle Experten diese Einschätzung und es gibt noch immer fünf Analysten mit einem “Verkauf”-Rating sowie zwei Experten mit einer sofortigen Verkaufsempfehlung für die Aktie. Doch insgesamt überwiegt eine positive Bewertung durch die Analystengemeinde.

Insgesamt befindet sich das Guru-Rating aktuell auf dem...