Continental: Analysten erwarten Kursanstieg auf 76,50 EUR

Die Continental-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel liegt demnach bei 76,50 EUR – eine Steigerung um +9,16% zum aktuellen Wert.

• Am 13.06.2023 stieg die Continental-Aktie um +0,78%

• Guru-Rating von Continental beträgt nun 2,81 nach zuvor ebenfalls schon 2,81

• Aktuell empfehlen 11% der Analysten den Kauf der Aktie

Am vergangenen Handelstag konnte das Unternehmen ein Plus von weiteren +0,78% verbuchen und verzeichnete somit in den letzten fünf Tagen einen Anstieg um insgesamt +4,01%. Die Marktstimmung ist dementsprechend relativ optimistisch.

Während einige Experten die Einschätzung teilen und ein Investment empfehlen (1x “starker Kauf”, 2x “Kauf”), halten sich andere eher neutral (17x “halten”). Eine Verkaufsempfehlung sprechen fünf Analysten aus und...