Continental-Aktie wird unterbewertet

Die Continental-Aktie ist laut Analysten derzeit unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 76,50 EUR und somit um +11,84% höher als der aktuelle Wert.

• Continental: Am 17.07.2023 mit -1,70%

• Das Kursziel von Continental liegt bei 76,50 EUR

• Guru-Rating von Continental beträgt nun 2,81 nach 2,81

Gestern hat die Aktie am Finanzmarkt einen Rückgang von -1,70% verzeichnet. Die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage zeigen jedoch eine relativ neutrale Stimmung am Markt mit einem Plus von lediglich +0,26%.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt laut Bankanalysten bei 76,50 EUR. Sollten sie Recht behalten könnten Investoren ein Potenzial von +11,84% nutzen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des neutralen Trends in jüngster Zeit.

