Continental Aktie: Der weitere Knall!

Die Continental-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 69,76 EUR verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 67,58 EUR verzeichnet, was einem Unterschied von -3,13 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Zusätzlich zum 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt analysiert, der derzeit bei 73,83 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs liegt darunter (-8,47 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Continental-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im Bereich der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Continental mit einem Wert von 12,06 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 18,16. Dies entspricht einer Unterbewertung von 34 Prozent, weshalb der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes lässt sich feststellen, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Continental eher unterdurchschnittlich sind, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert ergibt. Insgesamt ergibt sich für Continental in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Continental in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht" führt. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 0 Schlecht- und 2 Gut-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich damit eine "Neutral"-Einschätzung zur Anleger-Stimmung.