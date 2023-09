Continental: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 76,50 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Die Continental-Aktie wird laut Analysten derzeit nicht korrekt bewertet. Sie schätzen das wahre Kursziel auf eine Distanz von +14,83% zum aktuellen Preis.

• Continental fiel am 08.09.2023 um -0,83%

• Das aktuelle Kursziel liegt bei 76,50 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,28

Gestern verzeichnete die Continental-Aktie an den Finanzmärkten einen Rückgang von -0,83%. In den letzten fünf Handelstagen verlor sie insgesamt -1,65%, was auf eine pessimistische Stimmung im Markt hindeutet.

Es ist eindeutig: Die Bankanalysten halten die gegenwärtige Entwicklung für unerwartet und sind zuversichtlich gestimmt für die Zukunft des Unternehmens.

Das mittelfristige Kursziel der Continental-Aktie beträgt momentan 76,50 EUR. Wenn sich diese Bewertungen bestätigen sollten, wäre das Potenzial der Aktien für Investoren enorm mit einem...