Continental: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 76,50 EUR

Nach Ansicht von Analysten spiegelt der aktuelle Börsenkurs der Continental-Aktie nicht deren tatsächlichen Wert wider. Demnach liegt das wahre Kursziel um +11,26% über dem aktuellen Preis.

• Continental-Aktie am 22.08.2023 mit einem Verlust von -1,86%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 76,50 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,28

Gestern hat die Continental-Aktie an der Börse einen Verlust von -1,86% verzeichnet und in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +2,93%. Dies lässt auf eine insgesamt positive Entwicklung schließen.

Das mittelfristige Kursziel für die Continental-Papiere liegt momentan bei 76,50 EUR. Im Durchschnitt sind Bankanalysten der Meinung, dass sich hierdurch ein Investitionspotenzial von +11,26% ergibt.