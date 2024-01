Continental Aktie: Der nächste große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Die Continental-Aktie weist eine Dividendenrendite von 2,11 Prozent auf, was 1,71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Automatische Komponenten" verzeichnet im Vergleich eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Continental-Aktie bei 74,4 EUR, was +2 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Im Gegensatz dazu lautet die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +8,84 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

Hinsichtlich der fundamentalen Kriterien weist die Continental-Aktie ein aktuelles KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 12,15 auf. Dies liegt unter dem Branchendurchschnitt von 19,56 Prozent. Auf Grundlage dieser Fundamentaldaten wird die Aktie als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurde die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Continental zeigt eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderungen weist jedoch kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Aktie von Continental bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".