Continental Aktie: Das macht sprachlos!

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Continental-Aktie beträgt derzeit 12,5 und liegt damit 32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Automatische Komponenten) von 18. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Continental-Aktie der letzten 200 Handelstage betrachtet. Dieser liegt derzeit bei 69,69 EUR, und der letzte Schlusskurs von 71,94 EUR weicht nur um +3,23 Prozent davon ab. Basierend auf dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Dasselbe Rating erhält die Aktie auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage, bei dem der letzte Schlusskurs (74,36 EUR) nur um -3,25 Prozent vom gleitenden Durchschnitt abweicht. Somit wird die Continental-Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik versehen.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich hat die Continental-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,31 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") eine Überperformance von 13,13 Prozent darstellt. Im Branchenvergleich ("Automatische Komponenten") liegt die mittlere jährliche Rendite bei -0,74 Prozent, und Continental übertrifft diesen Wert um 11,05 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Continental-Aktie liegt bei 94,89, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und somit eine Bewertung als "Schlecht" zur Folge hat. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 59, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie mit einer "Schlecht"-Einstufung bewertet.