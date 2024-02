Continental Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Anleger können die Aktienkurse nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die Social-Media-Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare zu Continental neutral waren. In den letzten beiden Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien hauptsächlich negative Themen rund um Continental diskutiert. Aus dieser Betrachtung ergibt sich eine insgesamt "Schlecht"-Einstufung für die Aktie. Die Analyse wurde außerdem durch die Untersuchung von Handelssignalen ergänzt. Dabei wurden vier konkret berechnete Signale berücksichtigt (4 "Gut", 0 "Schlecht"), was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Daher wird Continental hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Continental-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 68,59 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 75,96 EUR liegt somit deutlich darüber (Unterschied +10,75 Prozent), was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 73,66 EUR. Der letzte Schlusskurs liegt auf ähnlichem Niveau (+3,12 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Continental-Aktie somit bei der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich hat Continental in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,48 Prozent erzielt. Vergleichbare Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche sind im Durchschnitt um 0,45 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +14,03 Prozent bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,33 Prozent im letzten Jahr, wobei Continental 12,15 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem insgesamt "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Continental eine Dividendenrendite von 2,11 Prozent auf, was 1,7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Automatische Komponenten" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent. Aus dieser Sichtweise wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.