Continental Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Continental liegt bei 62,61, was bedeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und somit als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 45 für die Continental, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Kategorie "Neutral" für die Continental vergeben.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Continental verläuft aktuell bei 69,31 EUR, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt, da der Aktienkurs selbst bei 73,9 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +6,62 Prozent aufgebaut hat. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 74,7 EUR angenommen, was für die Continental-Aktie einer aktuellen Differenz von -1,07 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal liefert. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

Wer aktuell in die Aktie von Continental investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,11 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Automatische Komponenten einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,63 Prozentpunkten erzielen. Damit erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens die Bewertung "Schlecht".

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität bezüglich der Aktie von Continental. Die Rate der Stimmungsänderung für Continental erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was einem "Neutral"-Rating entspricht. Insgesamt erhält die Aktie von Continental bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".