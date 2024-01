Continental Aktie: Das ist beeindruckend!

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Continental über einen längeren Zeitraum betrachtet werden können. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine neutrale Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich eine "Schlecht"-Einstufung in diesem Punkt für Continental.

Fundamental gesehen, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Continental bei 12,51, was unter dem Branchendurchschnitt von 37 Prozent liegt. Die Branche "Automatische Komponenten" weist einen Wert von 19,95 auf. Die Aktie ist somit aus fundamentaler Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Basis.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Continental diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen, dass es in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen gab. Es handelte sich um 6 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite von Continental liegt momentan bei 2,41 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,81 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Automatische Komponenten"-Branche beträgt -1. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Continental-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.