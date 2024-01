Continental Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Die Continental ist laut der technischen Analyse derzeit gut aufgestellt. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 68,04 EUR, während der aktuelle Aktienkurs bei 74,22 EUR liegt, was einer Abweichung von +9,08 Prozent entspricht. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 70,67 EUR, was einer Abweichung von +5,02 Prozent entspricht und die Aktie ebenfalls als "Gut"-Wert einstuft. Insgesamt erhält die Aktie somit das Rating "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Continental bei 34,7 Prozent, was 29 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Automatische Komponenten" verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von 4,61 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, während die Continental mit 30,09 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 12,51, was 36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 19 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung in dieser Hinsicht erhält.

Die Dividendenrendite der Continental beträgt aktuell 2,41 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,8 %. Diese Differenz von 1,39 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.