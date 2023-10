Continental: Aktie hat ein Kurspotenzial von +16,97% - Zielkurs bei 76,50 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Die Continental-Aktie wird derzeit laut Analysten nicht korrekt bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 76,50 EUR und damit um +16,97% höher als der aktuelle Kurs.

• Am 09.10.2023 verzeichnete Continental eine negative Entwicklung von -2,39%

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 3,32

In den letzten fünf Handelstagen lag die Gesamtentwicklung der Continental-Aktie bei einem Minus von -1,39%. Gestern fiel sie sogar um weitere -2,39%, was auf eine relativ pessimistische Stimmung am Markt schließen lässt.

Obwohl einige Analysten mit dieser Entwicklung gerechnet haben könnten, sind die meisten Experten weiterhin optimistisch gestimmt. Von insgesamt 25 Analysten empfehlen zwei einen Kauf und fünf raten zu einer vorsichtigen Investition (“Kauf”). Weitere 17 sehen die Aktie eher neutral (“halten”),...