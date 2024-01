Continental Aktie: Das hat Konsequenzen!

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Das Stimmungs- und Buzz-Maß der Aktie Continental zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine negative Veränderung hin, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Continental momentan mit 2,11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,82 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Der Relative Strength Index (RSI) von Continental liegt bei 71,37, was als überkauft eingestuft wird und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt hingegen eine neutrale Situation an, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Continental mit einem Wert von 12 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 19, was auf eine Unterbewertung hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von Continental auf Grundlage der verschiedenen Faktoren als "Schlecht" bewertet.