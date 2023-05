Continental: Aktie als unterbewertet eingeschätzt – Kursziel 75,48 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Die Continental-Aktie wird von Analysten aktuell als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 75,48 EUR mit einem Potenzial von +11,66% zum aktuellen Kurs.

• Am 22.05.2023 sank die Continental-Aktie um -1,83%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,81

Am vergangenen Handelstag verzeichnete die Continental-Aktie eine negative Entwicklung und fiel um -1,83%. Trotzdem ist der Markt weiterhin optimistisch gestimmt und konnte in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +2,77% verbuchen.

Obwohl sich die Stimmung am Markt gut zeigt, sind nicht alle Analysten überzeugt davon. Derzeit empfehlen nur wenige Experten den Kauf der Aktie. Konkret sprechen sich lediglich drei Analysten für einen Kauf aus; hingegen sehen siebzehn weitere Experten das Halten dieser Wertpapiere als sinnvoll an und fünf raten sogar zum...