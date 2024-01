Continental Aktie: Wohin geht die Reise?

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Die Anleger-Stimmung bei Continental in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist derzeit neutral. In den vergangenen Wochen wurden vor allem negative Themen diskutiert, was zu einem neutralen Gesamteindruck führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 1 schlechtes und 5 gutes Signal, was zu einer insgesamt positiven Empfehlung führt.

Die Dividendenrendite von Continental beträgt 2,41 Prozent, was 1,4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine schlechte Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Continental liegt bei 12, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 19,57) eine Unterbewertung bedeutet. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine gute Bewertung.

Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Continental-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 68,19 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 71,88 EUR liegt. Dies führt zu einer guten Bewertung. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, erhält die Aktie eine neutrale Bewertung aufgrund der ähnlichen Höhe des Schlusskurses im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt.

Insgesamt wird die Continental-Aktie aufgrund der neutralen Anleger-Stimmung, der schlechten Dividendenrendite und der guten fundamentalen und technischen Analyse mit einem neutralen Gesamtrating versehen.