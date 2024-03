Continental Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Die Continental-Aktie wird derzeit aus technischer Sicht als neutral bewertet, da der aktuelle Schlusskurs von 68,7 EUR um -1,52 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage abweicht, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage liegt der aktuelle Schlusskurs von 68,7 EUR um -5,99 Prozent darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis führt. Insgesamt erhält die Continental-Aktie für die einfache Charttechnik also ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich überwiegend positiv gegenüber Continental, mit sieben positiven und sechs negativen Tagen in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Zudem gab es ein Handelssignal auf Basis historischer Berechnungen, mit mehr Kauf- als Verkaufssignalen, was zu einer "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung führt.

Die Dividendenrendite von Continental liegt derzeit bei 2,11 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,81 % in der Kategorie "Automatische Komponenten". Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hatte die Continental-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,08 Prozent, was 2,82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von -0,26 Prozent im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automatische Komponenten" beträgt 0,35 Prozent, worunter Continental aktuell um 3,42 Prozent liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.