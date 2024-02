Continental Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Continental liegt bei 32,38 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 42,25 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Die Gesamteinschätzung für die Continental-Aktie ist daher "Neutral".

In den letzten zwei Wochen wurde Continental von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Redaktion hat auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und dabei 5 positive und 0 negative Signale gefunden. Daher wird eine "Gut" Empfehlung ausgesprochen.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Continental-Aktie der letzten 200 Handelstage um 10,92 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 74,58 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen aufgehellt, weshalb die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat dagegen leicht abgenommen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für die Continental-Aktie führt.