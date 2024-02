Continental Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Der Aktienkurs von Continental hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 12 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Zyklische Konsumgüter" einer Überperformance von 10,61 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automatische Komponenten" beträgt -0,02 Prozent, und Continental liegt aktuell 12,01 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Leistung wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Continental ist neutral, da in den sozialen Medien weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um Continental diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung bezüglich Continental zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität im Netz und eine negative Veränderung der Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Continental ergibt eine neutrale Einschätzung, sowohl auf einem Zeitraum von 7 Tagen (44,17) als auch auf einem Zeitraum von 25 Tagen (56,41), was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.