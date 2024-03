Continental Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Weitere Suchergebnisse zu "Shionogi & Co":

Die Analyse der Aktienkurse von Continental zeigt, dass neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung auf sozialen Plattformen eine Rolle spielen. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde überwiegend positiv, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen auf den sozialen Medien hauptsächlich negative Themen rund um Continental aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.

Zusätzlich wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt, wobei sechs konkret berechnete Signale zur Verfügung standen. Auf der Ebene der Handelssignale ergibt sich eine "Gut"-Bewertung, wodurch Continental hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie aktuell 2. Dies ergibt eine negative Differenz von -1,61 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten". Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Continental von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Continental liegt bei 94,89, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit eine Bewertung als "Schlecht" zur Folge hat. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 59, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt wird für diese Kategorie daher eine Bewertung als "Schlecht" vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Continental-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 69,69 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 71,94 EUR liegt, was einer Differenz von +3,23 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt dieser bei 74,36 EUR, was auch in diesem Fall zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt wird die Continental-Aktie in Bezug auf die Stimmung und die Dividendenpolitik als "Neutral" eingestuft, während die Bewertungen des RSI und der technischen Analyse zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führen.