Continental Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Das Anleger-Sentiment und der Buzz sind wichtige Maßstäbe, um die Stimmung rund um Aktien zu messen. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Bei der Aktie von Continental haben wir genau diese Faktoren untersucht.

Die Diskussionsintensität und die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum zeigen eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Continental weist kaum Änderungen auf und entspricht daher einem "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes eine "Gut"-Note.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Continental wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite von Continental liegt bei 2,11 Prozent, was 1,71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Automatische Komponenten" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Continental bei 12,15, was unter dem Branchendurchschnitt (19,56) liegt. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.