Continental Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Continental liegt bei einem Wert von 12 und befindet sich damit im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Automatische Komponenten" (KGV von 19,57) etwa 36 Prozent unter dem Durchschnitt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Anleger-Stimmung bei Continental in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass in dieser Zeit negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Basierend auf dieser Analyse, angereichert mit konkreten Handelssignalen aus den sozialen Medien, lässt sich eine "Gut"-Empfehlung ableiten. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einschätzung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Continental liegt bei 79,37, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 52,97, und ergibt somit eine "Neutral"-Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht" hinsichtlich der Dynamik des Aktienkurses.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von 34,7 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors "Zyklische Konsumgüter" eine Überperformance von 30,1 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zur Branche "Automatische Komponenten" liegt die Rendite der Aktie von Continental mit 31,75 Prozent über dem Durchschnitt von 2,95 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.