Continental Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die Continental-Aktie wird aktuell positiv bewertet. Die Durchschnittswerte des Schlusskurses für die letzten 200 und 50 Handelstage liegen jeweils über dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Dividendenrendite beträgt 2,41 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 2,72 Prozent liegt. Dadurch erhält Continental eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend negativ, jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt positive Themen diskutiert. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität sich erhöht hat, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Continental-Aktie.