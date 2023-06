Continental: Aktie mit Kurspotenzial von +10,23%

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Die Continental-Aktie wird laut Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 76,50 EUR und damit um +10,23% über dem aktuellen Stand.

• Am 08.06.2023 stieg die Aktie um +3,00%

• Guru-Rating von Continental beträgt nun 2,81 nach zuvor 2,81

• Von insgesamt 27 Bankanalysten empfehlen lediglich drei den Verkauf

Gestern verzeichnete Continental ein Plus von +3,00%, was in einer Handelswoche bereits zu einem Wachstum von +3,64% führt – eine positive Entwicklung für das Unternehmen. Die Mehrheit der Bankanalysten schätzt die Aussichten ebenfalls positiv ein und sieht ein Kurspotenzial von mehr als zehn Prozent.

Während nur fünf Analysten die Aktie zum Verkauf empfehlen oder sogar als sofortigen Verkauf ansehen würden (insgesamt gab es hierbei aber keine Änderungen), bewerten drei Experten sie dagegen als...