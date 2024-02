Continental Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Continental schüttet eine Dividendenrendite von 2,11 % aus, was 1,65 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,76 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Continental liegt bei 12,93, was 31 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 18,67. Somit wird die Aktie als unterbewertet eingestuft, basierend auf der fundamentalen Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 68,86 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 75,42 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +9,53 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 liegt bei 74,18 EUR, was einen Abstand von +1,67 Prozent bedeutet und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Das Stimmungsbild bei Continental hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und Buzz führt. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Continental daher für diese Stufe als "Schlecht" bewertet.