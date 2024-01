Continental Aktie: Der Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Der Autohersteller Continental hat seine Dividendenrendite errechnet, die derzeit bei 2,41% liegt. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,8% wird dies als "Schlecht" eingestuft, da die Differenz nur 1,39 Prozentpunkte beträgt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Continental beträgt aktuell 71,03 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der 25-Tage-RSI liegt bei 41,91, was bedeutet, dass Continental hier weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Continental mit einem GD200 von 68,04 EUR um +9,08% über dem Trendsignal liegt, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der GD50 von 70,67 EUR entspricht einer Abweichung von +5,02% und führt somit ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine positive Stimmung wider, die sich in den positiven Meinungen der letzten Wochen zeigt. Gleichzeitig wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen diskutiert. Insgesamt ergeben sich sieben Handelssignale, von denen sieben als "Gut" und keines als "Schlecht" bewertet werden. Somit wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Insgesamt zeigt sich, dass die Dividendenrendite von Continental im Vergleich zum Branchendurchschnitt niedrig ist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Die technische Analyse deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie aufgrund des GD200 und des GD50 als "Gut" einzustufen ist. Die Anlegerstimmung spiegelt sich ebenfalls positiv wider, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.