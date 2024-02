Continental Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Continental-Aktie beträgt aktuell 62, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 43,84 weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Continental-Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Continental.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Continental in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,31 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -1,4 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +11,7 Prozent im Branchenvergleich für Continental. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -2,87 Prozent im letzten Jahr, wobei Continental 13,18 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Daten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 12 für Continental. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Continental zahlt die Börse 12,5 Euro. Dieser Wert liegt 31 Prozent unter dem branchenüblichen Durchschnitt von 18, was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zieht, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Continental-Aktie somit ein "Gut"-Rating.