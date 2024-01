Continental Aktie: Jetzt geht’s rund!

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Continental liegt bei 54,8, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, bezogen auf 25 Tage, steht bei 37,72 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung als "Neutral".

Im Hinblick auf den gleitenden Durchschnittskurs wird die Continental derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 liegt bei 67,95 EUR, während der Kurs der Aktie bei 75,7 EUR um +11,41 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage von 70,08 EUR deutet auf einen "Gut"-Wert hin. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

In Bezug auf die Dividende schüttet Continental derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt Automatische Komponenten (2,41 % gegenüber 3,8 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich sagen, dass die Continental über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz aufweist. Dies deutet auf eine starke Diskussionsaktivität hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer Bewertung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Continental in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".