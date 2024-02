Continental Aktie: Jetzt aber!

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Continental wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage bewertet, der derzeit bei 18,68 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch, dass Continental weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt und die Gesamtbewertung des RSI auf "Gut" festlegt.

In Bezug auf die Dividende weist Continental eine Dividendenrendite von 2,11 % auf, was 1,64 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,75 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zum Durchschnitt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Continental bei 69,19 EUR liegt, während der Aktienkurs selbst bei 77,06 EUR liegt, was einem Abstand von +11,37 Prozent entspricht und zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 74,68 EUR, was einer Differenz von +3,19 Prozent entspricht und zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf beiden Zeiträumen.

Beim Sentiment und Buzz erhält Continental aufgrund der durchschnittlichen Diskussionsintensität und der kaum vorhandenen Stimmungsänderungen eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für Continental, wobei der RSI und die technische Analyse auf eine positive Entwicklung hindeuten, während die Dividende und das Sentiment eher neutral bis schlecht ausfallen.