Continental Aktie: Jetzt aber!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Continental liegt derzeit bei 12, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 20,11 deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine Bewertung von "Gut".

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Continental derzeit bei 69,31 EUR. Der Aktienkurs liegt bei 73,9 EUR, was einem Abstand von +6,62 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie jedoch mit einem Wert von 74,7 EUR um -1,07 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Continental ist ebenfalls positiv, mit überwiegend positiven Meinungen in den sozialen Medien. Auch die Kommunikation deutet auf überwiegend positive Signale hin, was eine insgesamt positive Bewertung der Anleger-Stimmung ergibt.

Im Branchenvergleich hat die Continental-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -0,87 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +12,87 Prozent für Continental. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hat die Aktie eine deutliche Überperformance gezeigt. Aufgrund dieser positiven Entwicklungen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.