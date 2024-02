Continental Aktie: Ist das wirklich normal?

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Der Aktienkurs von Continental hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -0,59 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Continental eine Outperformance von +12,59 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 0,5 Prozent im letzten Jahr, wobei Continental um 11,5 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Continental als unterbewertet, da das KGV mit 12,93 insgesamt 36 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Automatische Komponenten", der bei 20,05 liegt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Ein wichtiges Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), ergibt bei Continental einen RSI-Wert von 32,38, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 42,25 und ist ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung auf "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnte bei Continental in den letzten vier Wochen eine Verbesserung der Stimmungslage festgestellt werden, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Gut" bewertet wird. Jedoch wurde auch eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen registriert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung auf dieser Stufe führt.

Insgesamt zeigt sich, dass Continental aufgrund seiner Performance, fundamentaler Bewertung, technischen Analyse und Sentiments in den sozialen Medien eine positive Bewertung aufweist.